台灣在上周重啟國境大門，出入境的人數日益增加，移民署南區事務大隊台南市第一服務站原本每日服務人數從70名上升至100名，為提升志工與通譯人員服務品質及保障服務對象權益，近日加強辦理教育訓練，除了透過實務案例與經驗分享，另特別增加防範詐騙課程，避免剛抵台的外國人上當受騙。

南一站主任林志鴻表示，為迎接更多的來台外國人，藉由課程提供最新資訊與法規，加強全體志工與通譯的專業知識，打造優質熱情的志願服務團隊，讓每位外國人都能感受到台灣公部門的用心。

林表示，志工通譯團隊分別由退而不休的長輩及樂於助人的新住民組成，為因應層出不求的詐騙手法，特別邀請台南市警察局婦幼警察隊，分享最新的詐騙案例及防詐騙「三不三要」原則(一)不聽信電話通知，要保持冷靜。(二)不告知個人資料，要立即查證。(三)不依據所留電話查證，要報警處理。希望將這些原則分享給更多人知道，公私協力一齊杜絕詐騙。

其中一名險遭詐騙的志工莊秀蓮也現身說法，她表示，過去因對網路購物操作不熟悉，但是察覺有異時，及時向志工團的line群組尋問，才在操作提款機時的最後一步停住，成功保住退休老本。在聽完課程後，未來在第一線服務民眾時也提高警覺，阻止民眾受騙。

南一站提醒，隨著年底選舉將近，也提醒大家支持反貪反賄選，勇於檢舉拿獎金，檢舉賄選專線0800-024099-撥通後再按4，一同為下一代營造乾淨選風、廉能的政府。