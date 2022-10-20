環保署20日審查台中大里夏田產業園區環評專案小組初審， 台中市為推動產業發展及未登記工廠合法化，因此提出產業園區計畫，過去委員關心廢棄物存放問題，開發單位承諾廢棄物不會就地解決，經過閉門會議討論後，環評委員認為可以通過環評初審，但仍需補充後續廢棄物流向等資料。

台中市政府指出，大里夏田產業園區計畫面積達188.0108公頃，依法在2019年進入二階環評，園區內配置規劃第1種產業專用區、第2種產業專用區、住宅區、農業區、管理設施用地、廣場用地、廣場兼停車場用地、綠地用地、公園用地、公園用地兼供滯洪池使用、電力事業用地、自來水事業用地、環保設施用地、污水處理廠用地、道路用地等。

中市府說，未來產業園區將引入金屬製品製造業、電力設備及配備製造業、機械設備製造業、產業用機械設備維修及安裝業、其他製造業等，建立與周邊產業聚落形成產業連結，並響應政府政策、臺中市區域計畫指導，提供手工具及金屬製造產業輔導進駐腹地，同時亦針對未登記工廠輔導策略，透過招商方式輔導本區周邊未登記工廠合法進駐大里夏田產業園區。