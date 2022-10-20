通膨降低消費力，加工絲、尼龍需求降溫，市場預期調整期恐到明年第二季；相關廠商研發高單價新品助營運。集盛（1455）切入尼龍66纖維、力麗（1444）重心放在電子級纖維及車用市場、宜新（4440）彈性紗則應用在西服及車用領域。宏洲（1413）朝戶外機能調整產品應用方向。

近一年來，集盛陸續推出漁網回收紗Netup、回收尼龍紗Revert、機械彈棉感紗Soufflex等符合GRS認證的低碳排環保紗材，穩定供應國際各大知名品牌商。

高單價產品尼龍66纖維則是集盛正積極建立的新產線，據了解，集盛的尼龍66纖維級造粒產品，年產能達2萬噸的建廠正進行中，2023年底可投產。

力麗的環保聚酯原抽色紗線Ecoya，已打進AirPods Max、GOOGLE、AMAZON等供應鏈。

力麗生產的聚酯纖維，已提供Toyota等日系車廠做為頂篷、椅座等 一般車材用，隨著全球電動車市場的快速成長，力麗指出，新成立的 「電子材料事業處」已與科技廠合作，將力麗的工程塑膠、改質尼龍研發出可使用在電動車充電樁、車內裝飾配件等車材。

主要產品為彈性紗為主的宜新，目前產品已切入車用市場，出貨量持續增加。而隨著全球解封，企業員工恢復正常上班，正裝服飾的需求量穩增長，宜新也朝此市場發展。

POY（聚酯半延伸絲）廠宏洲，感受到目前針織市場降溫，細丹尼產品需求不佳、訂單降緩，因此調整生產品項，積極開發平織布、戶外、工業用相關的粗丹產品。