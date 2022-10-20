中國人民銀行官網領導欄目資訊顯示，中國國家外匯管理局副局長宣昌能，已經出任中國人民銀行副行長、黨委委員。資料顯示，宣昌能於1967年2月出生，安徽無為人，1988年7月參加工作，哲學博士。

宣昌能在1983年9月至1988年7月，為中國科技大學科技資訊專業本科生。1988年7月至1992年8月，擔任中國科學院政策局助理工程師。1992年8月至2000年8月，曾在美國讀書，攻取美國德州大學奧斯汀分校商學院經濟學碩士研究生、金融學博士研究生，之後出任JP摩根（紐約）衍生產品研究部高級分析師，美國賓州大學法學院法學專業碩士研究生。

2000年8月至2001年4月，宣昌能出任中國證監會規劃發展委員會副局級幹部、委員。2001年4月至2004年9月，任中國證監會機構監管部副主任。

2008年9月至2016年8月期間，宣昌能先後擔任中國人民銀行金融研究所所長（正局級），人行金融穩定局局長。2016年8月至2018年7月，出任中國證監會主席助理、黨委委員。2018年7月，出任大陸外匯管理局副局長、黨組成員。