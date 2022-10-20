加拿大騎警(RCMP)楊子信（Shaelyn Tzu-Hsin Yang）昨在溫哥華東部的本那比(Burnaby)執行公務時不幸遇刺身亡，兇嫌漢姆（Jongwon Ham）被控犯下一級謀殺罪，如今外媒揭露更多細節，稱她在死前試圖制伏犯嫌，是現場唯一一位開槍的警察。

綜合《星島日報》及溫哥華在地廣播電台CKWX報導，早前媒體就死者中文名字譯為「楊慈心」，經台北經濟文化辦事處證實，她的中文名字是「楊子信」。事發於週二上午，31歲的殉職員警楊子信接獲一宗流浪者營地的電話報案，趕往當地布羅德維尤公園(Broadview Park)排解，嫌犯疑似因情緒問題與警察發生爭執，便持刀刺殺楊子信，他也隨即遭開槍制伏。

醫護人員表示，「我們已經盡了全力，仍救不回楊…」卑詩省皇家騎警副警察總長麥克唐納（Dwayne McDonald）也在數小時後證實死訊，還補充，嫌犯在醫院觀察中，沒有生命危險。

當局調閱監視器還原現場情形，稱楊在一棟築物旁的運動場與男子發生爭吵，雖然該場域範圍大，仍將過程完整錄下。畫面確信女警開槍朝對方射擊，不過無法確定是遇刺前或後的防衛動作，還有總共開了幾槍。進一步補充，她是當時唯一開槍的警察。

麥克唐納在致詞時表達悼念，「楊子信是一位慈祥的妻子、手足和女兒，同仁們都讚揚她是一個善良且富有同情心的人，消息至今令人難以接受。」

另據加拿大電視公司新聞網(CTV News)報導，一名貨運司機目擊當時狀況，表示「昨天根本是毀滅性的一幕，快瘋了，警察正在給楊做CPR…」還說先前就曾看過嫌犯和其他員警交流，不過看起來相當平靜。