嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘爭取次醫療區重畫分，日前曾邀衛福部長薛瑞元至嘉義縣聽取簡報。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘爭取次醫療區重畫分，確定獲衛福部同意通過，成功將嘉義次醫療區的水上鄉，回歸併入太保區，增加78床急性一般病床位，增加新設或擴充醫院機會，有助提升嘉義縣區域醫療資源分布比例。

依衛福部規範醫療區域畫分，嘉義醫療區域共分成3個次醫療區，分別為嘉義區、阿里山區及太保區，而水上鄉與嘉義市為嘉義次醫療區，長久以來，太保次醫療區受限總人口數，每萬人已逾50床限制，無法再增加病床，為提升民眾就醫可近性，翁章梁、蔡易餘積極爭取水上鄉回歸太保次醫療區，日前邀衛福部長薛瑞元至嘉義縣聽取簡報，獲衛福部同意。

翁章梁表示，近幾年積極推動各項重大建設，包括6大產業園區設置，預期可見人口回流與增長，且嘉義縣老年人口居全台之冠，水上鄉重回太保次醫療區域，增加急性一般病床78床，另阿里山區次醫療區尚有620床可供設立，目前縣府在民雄鄉北勢子營區開發醫療專用區，有意申請設置醫院者皆可洽衛生局。

衛生局指出，水上鄉重新納入嘉義縣，並不影響嘉義市的醫療，嘉義縣多了78床病床數，對縣的醫療有很大幫助，未來部立朴子醫院想在東石蓋分院，就有病床數可運用、規畫，至於北勢子醫療專用區屬整體開發案，已有機構詢問中。

衛生局長趙紋華表示，水上鄉重新畫分回嘉義縣，公平合理的分配可強化地區級醫院設置意願，落實分級醫療，輕症病患在地區醫院就近獲得治療，避免排擠重度急救責任醫院，造成一床難求困境，完善建構可近性醫療資源，讓鄉親有優質、便利的醫療照護。