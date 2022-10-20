為落實公平待客、普惠金融精神，全球人壽捐贈微型保險予雲林縣弱勢家戶，今於雲林縣舉辦微型保險加碼捐贈合作記者會，由全球人壽團險事業部助理副總經理劉乃文代表捐贈、雲林縣長張麗善親自蒞臨並頒發感謝狀。

全球人壽傾聽並重視弱勢金融消費者的需求，以保險概念擴大社會安全保護網，積極推廣微型保險，為弱勢家戶「微加幸福」，預計本次捐贈將有逾1.1萬人受惠，捐贈總保費逾新台幣75萬元，以具體行動呼應「因為愛 責任在」的品牌理念，善盡對保戶提供保障與服務的承諾，實踐「人人有保險」的精神。

這是全球人壽自今年以來，第3度捐贈微型保險，這次與雲林縣政府、雲林縣土庫鎮越港社區發展協會三方合作，提供雲林縣15歲至75歲的低收入戶及中低收入戶，1年期的團體微型傷害險保障。

保障內容包含意外身故及因意外造成1至11級失能給付，由雲林縣土庫鎮越港社區發展協會擔任要保單位，預計受惠人數約為1萬1412人、捐贈總保費逾新台幣75萬元，未來將由全球人壽華強通訊處指派專屬服務人員服務，提供保障與服務，善盡對保戶的承諾。

以公平待客為服務核心、普惠金融為具體行動，全球人壽將保險觀念延伸、甚至帶入社會安全與救助體系，持續以實際行動照顧經濟弱勢或特定身份族群，不再讓意外成為壓垮這些族群經濟生活的最後一根稻草，讓「微型保險」成為辛苦人渡過艱難時刻的好夥伴。

全球人壽自推動捐贈微型保險以來，目前累計捐贈團體微型傷害保險已近3.6萬人次，總計保費近新台幣500萬元。

同時，也期望以兼具基本保障需求、保費親民的特色與高包容性商品，讓經濟弱勢或特定身份族群的弱勢民眾，都可用低廉保費獲得基本保險保障，包括照顧弱勢的個人微型保險、為經濟弱勢族群設計的小額終老保險、長照險與大專學生團體保險等產品，實踐「人人有保險」的精神，為生活微加幸福。

全球人壽「因為愛 責任在」的品牌理念，將保險業視為溫暖、神聖的工作，提供給客戶的承諾時間是很長的，以「待客如己」的理念，提供最適切的服務；並依據金融業公平待客原則，制定「公平待客政策暨策略」，建立以「公平待客原則」為核心的企業文化，更在2019年由總經理核准制定公布「公平待客業務促進委員會組織暨運作辦法」，成立「公平待客業務促進委員會」，每季檢視公平待客十大原則之執行情形外，也針對身心障礙者友善服務措施之落實程度，並隨時依循主管機關在公平待客政策上的重大變革，調整公司政策，以具體行動實踐於「幸福社會」的永續發展目標。

公平待客原則上的努力，全球人壽也獲得金融監督管理委員會的肯定，二度被評為壽險業公平待客原則評核排名前25％的績優保險公司；金管會更在今（2022）年「保險業公平待客原則評核機制業務聯繫暨表揚會議」上公開表揚，期勉保險業者明年朝「友善服務原則」、「落實誠信經營原則」等2大新目標努力。