八德區忠義街道路開闢工程今舉行動土典禮，工程預計於明年上半年完工。（陳夢茹攝）

桃園市八德區近年人口成長快速，太平洋電線電纜舊廠捐贈土地辦理都市計畫，該基地面積有1926平方公尺、佔地約600多坪，市長鄭文燦表示，優先設置茄苳段社會住宅，初步規畫為地下3層、地上11層的獨棟建築，今將其命名為「永豐一號」社會住宅，預計明年規畫設計、2027年竣工。

鄭文燦說明，由於周遭並無公托中心、幼兒園，為此1樓規畫成公托中心及幼兒園，2樓是永豐市民活動中心，3樓將由桃園市立圖書館八德分館進駐，4至11樓提供1房型14至17坪共51戶、2房型25至28坪共34戶、3房型35至38坪共16戶，包含無障礙房型總計101單元戶，預計今年專管上網招標、明年規畫設計、2027年竣工。

鄭文燦盤點市內社宅規畫，桃園市府興辦41處社宅中，已有7處完工，另有7處興建中、14處專管或統包上網招標中、3處規畫中、10處儲備型基地視需求檢討再推動，而中央則興辦18處，兩者相加共要規畫興建59處社宅，提供1萬5000個居住單元，估計年底前會有4000戶完工，市府與中央會攜手合作，盡快完工、繼續開發更多社宅。

此外，鄭文燦另提及，周遭還有八德區忠義街道路開闢工程，其總經費為2295萬元，由內政部營建署補助980萬元，範圍起自八德區華康路華康橋頭、沿桃園大圳向東銜接至忠義街167號，新闢道路寬度12公尺、長度約150公尺，採雙向車道配置，內容包含道路鋪面、增設人行步道、側溝排水系統、路燈照明5盞等，工程預計於明年上半年完工。