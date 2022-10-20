有愛心固然是件好事，但熱心過了頭恐怕會出大事。一名女網友抱怨，媽媽不僅會把流浪動物帶回家，還會幫忙照顧弱勢族群的小孩，也曾帶街友回家吃飯，近日更打算把斷聯10多年的鄰居帶回家裡同住，讓女網友感到崩潰，認為媽媽不懂得人心險惡，直說「根本是吃飽太閒」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己婚後移居外縣市，媽媽和哥哥兩人同住，經濟由哥哥一肩扛起，賦閒在家的媽媽充滿愛心，有時會把餵養的流浪動物帶回家照顧，也曾以一個月1萬5的價格擔任保母，遇到貧困的單親媽媽，更自願免費幫忙看顧小孩，不過最讓原PO無法接受的是，媽媽會主動邀請別人回家住。

「我媽真的不知人心險惡」，原PO透露，媽媽過去曾邀街友回家吃飯，近日甚至邀請已經斷聯18年的鄰居同住，還說可以打掃換房租，詢問原PO和哥哥：「你們同意嗎？看起來乖乖的」，在被拒絕後媽媽改口說，只接鄰居的3歲小孩回家就好，對方願意每月支付5000元，讓原PO忍不住動怒，直說「不行！小孩、大人，什麼妖魔鬼怪都不行」。

女網友的媽媽想要幫忙鄰居照顧小孩，表示對方每個月會給付5000元。（圖／翻攝自爆怨公社）

媽媽種種熱心行徑，都讓原PO感到困擾，文末無奈地說，「我媽真的吃飽太閒沒事做，一直給我們找麻煩」，而這則貼文曝光後，也引發網友熱議，紛紛留言，「引狼入室的案例非常多，媽媽真的要三思」、「真心建議可以幫媽媽找一個社福機構上班，一來可以領薪水，還可以讓他的愛心用對地方」、「讓陌生人來住不好吧！人心難測，哪知是報恩還是帶來危險」。