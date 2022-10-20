為讓投資業者了解基隆內港商圈建設及發展，基隆港務分公司20日下午在基隆港西岸旅運中心，舉行一場基隆港西岸聯合招商說明會。釋出西岸旅客中心一樓約970坪，以及運複合商業大樓基地近12600坪的空間，計吸引31家業界代表參加，出席人數近百人。

基隆港務分公司表示，這次招商的區域，屬於基隆港市精華地段的基隆港西岸旅客中心1樓及旅運複合商業大樓開發基地，為迎接旅客回流搶先佈局。會場吸引金融保險、不動產開發、郵輪海運、零售商場、餐飲旅館、文創會議、休閒娛樂及其他業者參與。

基隆副市長林永發表示，基隆在北北基桃首都一小時生活圈內，西邊是桃園國際空港，東邊是基隆國際商港與郵輪母港，交通有高速公路、鐵路及已定案的捷運，堪稱首選之地。

基隆港務分公司總經理高傳凱表示，在疫情這三年該公司沒有懈怠，積極整備基隆港相關重要港埠建設，包括西岸內港客運碼頭之浚深工程、基隆港東、西岸旅客中心之改建計畫等，讓世界上最大型的郵輪可以停到基隆港，結合市府相關建設完工啟用，預計112年起國際郵輪將逐步回歸，藉由這段期間旅客通關服務效能提升，可以準備再次迎接郵輪榮景。

高傳凱指出，在基隆港與基隆市政府積極推動建設之下，整個基隆市中心內港商圈儼然成形，未來引進民間技術資金挹注發揮加乘效果，整個北臺灣國門水岸門戶商圈之價值與前景將不可同日而語。