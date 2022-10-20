有「台版三上悠亞」稱號的女星林莎，擁有甜美無害臉蛋和32D火辣身材，讓她受到不少粉絲喜愛，近日她宣布將發行寫真年曆，並附上多張養眼照，讓網友看了都快噴鼻血。

林莎的寫真年曆近期開放預購，她也搶先在社群曝光寫真中的多套造型，封面是她穿上水藍色比基尼，露出甜美笑容，另外，寫真還附上4張小卡，有她穿著男友襯衫，露出蕾絲內在美，還有趴在床上的美照，另外也有穿著泳衣和丁字泳褲，展露「人間水蜜桃」性感翹臀，畫面相當養眼。

林莎寫真年曆會送4張小卡。(圖／取自林莎臉書)

網友見狀都紛紛留言「身材真好」、「看來不是普遍級」、「每年都買了，一定不缺席」，還有人表示「看來沒上一本的辣」，林莎也親自回覆：「通常不會放出來，買了才知道」。

擁有甜美笑容及傲人身材的林莎，因外型神似三上悠亞被封為「台版三上悠亞」，還有「國民初戀」、「無害女友」封號，活躍於各大綜藝節目，入主節目《食尚玩家》後，人氣直線攀升，IG和臉書加起來有超過150萬粉絲追蹤。