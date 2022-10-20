U23世界盃棒球賽今天展開超級循環賽，晚間7點上演傳統好戲「台韓大戰」，兩支分組第一且至今不敗的球隊正面碰頭，中華隊預計推出樂天桃猿小將莊昕諺先發，韓國隊則派出韓職SSG登陸者隊的右投金到泫。

總教練謝承勳表示，今天讓楊竣翔擔任指定打擊主要是前幾場安打率高，原本也有考慮讓張聖豪打DH，但他現在手仍有些腫脹，「可以打但不能傳球，就讓他在後面待命。」

今晚韓國隊推出金到泫先發，但他在本屆U23並未出賽，中華隊只能透過他在韓職的影片情蒐，「看起來跟日本隊的片山樂生滿像的，均速大約141-143公里，主要靠變化球引誘打者，所以會提醒選手他會引誘打者揮棒搶好球，但他保送率也滿高的，所以也特別提醒打者要有耐心一點、不要追打壞球。」

謝承勳也觀察到今年日本隊與韓國隊的攻擊球風「互換」，「感覺這隊韓國隊小球比較多，也有提醒投手要小心前兩棒，會偷點速度又不錯，盡量不要讓他們上壘。」

今晚迎戰韓國若能贏球幾乎可以篤定4強，不過謝承勳不敢大意，「還是提醒選手一場一場拿下來，每一場都當最後一場去比，今天拿起來對我們也比較有利。」明天對墨西哥先發投手尚未決定。

中華隊先發打線

第1棒 曾宸佐（中外野手）

第2棒 王騰玉（右外野手）

第3棒 李亦崴（一壘手）

第4棒 曾頌恩（左外野手）

第5棒 楊竣翔（指定打擊）

第6棒 顏國晉（右外野手）

第7棒 陳聖平（二壘手）

第8棒 張翔（捕手）

第9棒 林岳谷（游擊手）

先發投手 莊昕諺