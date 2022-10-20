宏碁（2353）今年首度舉辦「21天綠色行動」，激勵員工、企業夥伴及供應商一同減少碳足跡；「21天綠色行動」吸引全球七千餘人（其中企業夥伴員工兩千餘人）一同共襄盛舉，共計減少152,491公斤的二氧化碳排放量，相當於15,249顆成樹一年內所吸收的二氧化碳量。該行動透過宏碁設計的APP，串聯員工和供應鏈夥伴，更在挑戰期間達成154,042項「綠色行動」且若僅看宏碁旗下員工的行動力，約每30秒即達成一項綠色挑戰。

宏碁共同營運長黃資婷表示：「有人說養成一個習慣需要21天，因此我們發起了『21天綠色行動』，這次驚人的成果展現了Earthion使命串聯大家所帶來的影響力。除了感謝參與的優秀宏碁員工，我同時也要對來自企業夥伴的兩千多名員工表達謝意，大家的決定和行動都將持續守護地球。」

「21天綠色行動」於Acer Green Day啟動，宏碁邀請企業夥伴和供應商員工一同參與，鼓勵眾人採取綠色行動，減輕環境負擔；更同步建立專屬的手機應用程式，以記錄每個綠色行動，追蹤過程中減少的二氧化碳排放量。此外，宏碁亦與非營利組織One Tree Planted合作，將在四個營運所在地區捐贈8,000顆樹，以紀念此次活動的圓滿落幕。

宏碁將持續實踐2025年的目標，達成在個人電腦及顯示器中使用20至30%的消費後回收（PCR）塑料；並在2035年宏碁集團將採用100%的可再生能源。其中，Vero系列產品線展現宏碁面對環保的決心，除了運用環保和可回收材料外，更延長產品使用週期，減少材料消耗和浪費，為消費者提供更環保的選擇。

「21天綠色行動」是宏碁Earthion使命的一部分，透過團結合作夥伴，一同培養減少、再利用和回收的習慣，擴大對環境的影響力。Earthion旨在將製造和物流的過程導入責任供應鏈生態，並著重關注能源、產品設計、包裝設計、生產、物流及回收。

「21天綠色行動」將於2023年再次舉行，宏碁將致力實現2025年的可永續發展目標，並重點關注循環經濟、氣候變遷及社會影響。