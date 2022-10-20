健亞(4130)今(20)日下午舉行法說會，前3季受惠代工及既有產品穩健，營收表現持平，預期明年度營運表現不會輸今年。董事長陳正指出，新劑型新藥PMR用在治療周邊動脈阻塞疾病所引發的間歇性跛足，目前正進行技術資料修正當中，朝送件申請藥證努力

陳正說，健亞新劑型新藥PMR開發看上的不只是間歇性跛足的3億元市場，腦中風市場上約10億美元的市場更是看好。現階段市場需求仍十分龐大，將積極朝抗血栓的新適應症前進。

健亞新藥GX17主要成分為S-HCQ，最後敲定適應症是治療抗磷脂質症候群(antiphospholipid syndrome；APS)，9月已接獲FDA來函，獲准進行一期臨床試驗，目標將在2023年完成試驗。

而健亞與中化(1701)、南光(1752)、永信(3705)、東洋(4105)、信東一起合作開發的治療糖尿病新藥GBL121，目前已進入三期臨床，有機會在2年內上市，到時可望有授權里程金入袋。