南投縣20日新冠肺炎確診728人，染疫死亡新增4人，累計死亡370人；衛生局長陳南松提醒民眾，多數人施打第3劑疫苗的時間約半年，對中重症保護力只剩下3成，請民眾盡快接種莫德納次世代雙價疫苗。

陳南松表示，中央流行疫情指揮中心宣布，各類型住宿式及社區式照顧機構，必須定期公費快篩措施，再延長1個月至今年11月30日止，篩檢頻率仍維持為服務對象每周定期快篩2次（身心障礙者、失智症者、2至18歲每周1次，未滿2歲免篩）。

陳南松指出，依據台大公衛學者陳秀熙研究團隊分析，台灣多數人施打第3劑的時間，已經超過5、6個月，對中重症的保護力僅剩30％，並逐漸歸零，成為近期BA.5流行，死亡人數增加的原因，因應邊境逐步開放政策，Omicron亞型變異株BA.5，及其他新興變異株病毒持續在全球擴散，請前1劑接種間隔已經逾5個月（含）以上民眾，務必盡快接種莫德納次世代雙價疫苗。

建議先撥打電話與合約院所預約，節省排隊等候時間，並且記得攜帶健保卡及新冠疫苗接種紀錄卡（黃卡），疫苗接種後約14天產生保護力，符合接種資格者請盡速接種。