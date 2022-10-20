Omicron亞型變異株仍處高原期，不過近1周桃園市警方已查獲17人在居家隔離期間違規外出，另1人為確診者居家隔離期間違規外出，桃園市衛生局提醒民眾，若未落實相關隔離規定，將提高社區傳播風險，觸法受罰荷包也會失血，請民眾務必確實配合防疫政策相關規定。

衛生局統計，近期民眾違規態樣包含外出用餐、購物、辦事、倒垃圾與工作等，若違反居家隔離規定擅離指定住所者，將依「傳染病防治法」48條第1項及嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第1項，開罰20至100萬不等罰鍰，而確診者隔離期間違規外出，將依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第13條移送地檢署偵辦，呼籲民眾勿以身試法。

衛生局長王文彥表示，桃園20日新增4062例本土個案，較昨天下降10.63％，其中65歲以上個案占9.06％、18歲以下個案則占19.50％。截至20日止，桃園市居家照護共3萬1393人在案，照護案件累計82萬7860人，已完成82萬2814人，累計完成率約99.4％，桃園專責ICU開設41床、收治29人、空床數12床；專責病房558床，收治301人，空床數257床，收治比率約53.9％，醫療能量充足。