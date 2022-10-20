苗栗縣議會議長鍾東錦一行人今下午1點半前往北市府參訪大數據中心，台北市長柯文哲親自接待。由於過去鍾東錦被對手指控有黑道、黑金背景，這次柯文哲與鍾東錦合體，也被質疑「黑白配」。對於被指有黑道背景，鍾東錦也直球對決回應，被稱黑道聽來很不舒服，去年底自己還是藍軍的英雄，不知道為什麼經過幾個月就變黑道。
柯文哲今天與鍾東錦被外界解讀為黑白配，由於媒體提問時，提及黑道背景，讓鍾東錦表示，剛剛有媒體記者說他黑道背景，這聽起來很不舒服，去年年底，他在苗栗辦公投，還是藍軍的英雄，不知道為什麼經過幾個月，就變黑道，怎麼來得也不太清楚。
另外，他已經有十年沒有經營，當然有一些土地承租給砂石場，他只是堆置砂石，那就是房子有東西擺不下，會擺在庭院、會擺到外面，那只是違規堆置，罰款就是6萬元的事情。
對於違法經營砂石場的爭議，鍾東錦比喻，「不小心撿了一個葡萄，不過人家偷拆一個西瓜的意思」，因為選舉被刻意放大，大可不必。鍾強調砂石是國家建設很重要的原料，應該是要公平看待砂石行業，也希望大家去研究現在的砂石是採售分離，已經實施16年，也沒有違法。
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