苗栗縣議會議長、無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦20日率團參訪台北市政府大數據中心設備及運作，市長柯文哲親自迎接。（姚志平攝）

與柯文哲合體遭諷「黑白配」！記者提問質疑黑道背景 鍾東錦直言「聽起來很不舒服」：我心地很善良

苗栗縣議會議長鍾東錦一行人今下午1點半前往北市府參訪大數據中心，台北市長柯文哲親自接待。由於過去鍾東錦被對手指控有黑道、黑金背景，這次柯文哲與鍾東錦合體，也被質疑「黑白配」。對於被指有黑道背景，鍾東錦也直球對決回應，被稱黑道聽來很不舒服，去年底自己還是藍軍的英雄，不知道為什麼經過幾個月就變黑道。

柯文哲今天與鍾東錦被外界解讀為黑白配，由於媒體提問時，提及黑道背景，讓鍾東錦表示，剛剛有媒體記者說他黑道背景，這聽起來很不舒服，去年年底，他在苗栗辦公投，還是藍軍的英雄，不知道為什麼經過幾個月，就變黑道，怎麼來得也不太清楚。

另外，他已經有十年沒有經營，當然有一些土地承租給砂石場，他只是堆置砂石，那就是房子有東西擺不下，會擺在庭院、會擺到外面，那只是違規堆置，罰款就是6萬元的事情。

苗栗縣議會參訪台北市大數據中心，台北市長柯文哲（右二）親自出面接待議長鍾東錦（左二），並陪同參觀成為媒體焦點，會後兩人一起接受媒體聯訪。（陳薏云攝）

台北市議員參選人張文潔（中）20日在台北市政府前抗議苗栗縣議會議長鍾東錦參訪台北市政府大數據中心，並指控市長柯文哲與黑道掛勾。（姚志平攝）

對於違法經營砂石場的爭議，鍾東錦比喻，「不小心撿了一個葡萄，不過人家偷拆一個西瓜的意思」，因為選舉被刻意放大，大可不必。鍾強調砂石是國家建設很重要的原料，應該是要公平看待砂石行業，也希望大家去研究現在的砂石是採售分離，已經實施16年，也沒有違法。