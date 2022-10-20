中橫公路靈甫橋路段21日將恢復3個核心通行時段。（谷關段提供）

台8線中橫公路靈甫橋路段受9月份颱風環流及地震影響，上邊坡坍方加劇，11日起封閉道路兩周進行坍方清除作業，截至20日止，共清除約2.5萬立方公尺。公路總局谷關段表示，原本預計封閉至25日，經觀察邊坡已較平緩，21日將恢復3個核心通行時段，夜間則進行預警性封閉。

谷關工務段指出，目前大梨山地區梨子、蘋果、甜柿等高經濟作物已進入盛產期，工務段積極調度機具清除坍方，雖然過程中遭遇崩坍推擠橋樑、颱風共伴效應帶來雨勢等危機，在顧及人機安全、清坍速率，終於提早4天得以改善通行安全，預計21日開始恢復管制同行。

谷關工務段重申，由於該邊坡未完全整治，常有無預警落石，用路人請遵照管制人員指揮以降低風險，鄉親通行該路段請多加注意。另外短期邊坡保護工程將規畫於年底再行施工，以避免影響經濟作物運輸，谷關段屆時將向大梨山居民說明方案，以降低交通衝擊。

公路總局呼籲，山區道路易發生坍方落石，路況難以掌握，如非必要避免進入山區道路，行駛山區道路請事先作好行程規畫，並請隨時注意公路兩側設立之公路資訊看板（CMS）所提供之最新交通管制、防災資訊，多利用公路總局智慧化省道即時交通資訊網(http://168.thb.gov.tw)及收聽警廣路況廣播。