校園操場是師生及社區民眾運動的重要場域，為維護師生與民眾安全，台中市長盧秀燕上任後支持市府教育局編列預算改善校園運動環境，並積極爭取中央補助擴增改善校數，108至111年以9.5億元經費整建150校跑道，全新的跑道耐用又安全，改善校園運動環境，也提供市民安全舒適的運動空間。

台中市政府自108至111年以95億元經費整建市內150校跑道。(圖/台中市政府提供)

教育局長楊振昇指出，盧市長重視校園環境安全，為滿足民眾就近運動的需求，指示教育局每年編列預算補助各級學校整建跑道，並積極爭取教育部經費挹注。經整合市府預算及中央補助款，108年補助后里區內埔國小等20校、109年補助神岡區神岡國小等39校、110年補助新社高中等18校，111年更協助大甲高中等73校辦理運動操場及周邊設施整建，於暑假或學期間施作，陸續完工提供校園師生嶄新的運動跑道，總計4年合計投入高達9.5億元經費。

豐原區富春國小校長李秀櫻說，學校跑道用久了受損，不但不美觀也影響孩子和社區居民的運動安全性，感謝市府及教育部挹注經費讓學校整建跑道，新完工的六道全密式材質跑道，採紅、綠、藍三色鋪設，彈性佳、耐磨耗、排水良好，讓校園煥然一新，孩子們可以盡情奔跑，社區民眾來休閒健身也更舒適。

台中市府持續編列預算，協助所屬學校逐步改善校內硬體設施及運動空間，提升體育教學品質，也提升社區運動風氣。(圖/台中市政府提供)

楊局長強調，市府將持續編列預算，積極協助所屬學校逐步改善校內硬體設施及運動空間，除可提升體育教學品質，也提升社區運動風氣，希望大家愛護資源，讓台中的孩子在最安全、優質的環境下安心學習、快樂成長。