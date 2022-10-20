萬海(2615)今天在三星重工巨濟船廠舉行13,100 TEU系列「虹春輪」及「東春輪」雙船命名典禮，兩艘新造船是由南韓三星重工船廠所建造13,100TEU系列船的第一及第二艘，第一艘「虹春輪」即將於10月底竣工交船，投入萬海航運北美航線營運。

萬海委由南韓三星重工船廠所建造的13,100TEU系列船舶共計13艘，為目前萬海航運自有船隊當中最大型的船舶。船舶全長335公尺，寬51公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達22節。

該系列船舶採用新型主機設計，配備全平衡扭曲球型舵以及螺槳前的預旋流裝置，有效減少阻力達到節能效果。此外，系列船舶皆安裝AMP(Alternative Maritime Power)岸電系統，可減少船舶靠岸時燃燒燃油之碳排放，並提前符合EEDI(Energy Efficiency Design Index)phase III最高標準，達到環保減碳效果，迎合綠色航運趨勢。這系列船舶還取得「智能船舶」認證，有助於強化船舶安全管理。