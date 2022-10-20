「彩繪金寧之美」畫展除了展出山光水色畫作，也有古厝、老舊房子、風獅爺等題材，每一幅作品都蘊藏了楊老師對原鄉的熱愛(圖／金寧鄉公所提供)

金門地區知名美術藝術家楊天澤「彩繪金寧之美」水彩畫展即起於金寧鄉公所展出，並於今(20)日上午辦理畫展開幕茶會，這次特別挑選有關金寧鄉轄內的32幅畫作，用彩筆來描繪出金寧景色之美，樸實不華麗的筆觸，刻劃出真實的家園，喚醒鄉親重視和愛惜鄉土的情懷。

「彩繪金寧之美~楊天澤水彩畫展」除了展出金寧山光水色畫作，也有古厝、老舊房子、風獅爺守護神等題材，每一幅作品都蘊藏了楊天澤老師對原鄉的熱愛，歡迎鄉親或學校課外活動到金寧鄉公所參觀，感受楊老師的水彩畫世界，用畫筆記錄下鄉土的真情。

楊天澤老師出生於金門縣金寧鄉湖下村，高中畢業後赴台就讀國立藝專美工科、1995國立台灣師大美術系畢業、1999國立台灣師大美術系暑研究所畢業、2010金門縣立金湖國中美術教師退休，現任金門社區大學水彩畫教師、國小藝術深根教師、金門縣美術學會常務理事、臺灣國際水彩畫會會員、臺灣現代藝術家協會會員，作品常受邀金門縣文化局、烈嶼鄉公所等單位展出，也參加兩岸三地亞太和國際的藝術展覽，享譽國內外藝文界。

楊天澤說，金門是一座特殊的島嶼，擁有豐富的海岸線、閩南古蹟、軍事遺跡的碉堡坑道和自然生態，數十年來致力於水彩寫生，視天氣狀況經常揹著畫袋，帶著摺凳與一壺水，踏遍大、小金門各地，深入家園的各個角落，精心彩繪家鄉的山光水色，深刻記錄島嶼豐富的文化內涵以及自然生態之美、海岸和戰地風光，用畫筆為家鄉留下珍貴的文化資產，呈現島嶼居民的真實生活。

金門縣文化局長許績鑫表示，楊天澤老師長期耕耘藝術教育，造就了許多優秀的學生，退休後仍利用空閒之餘來教導國小及社區大學學生學習美術，繼續貢獻藝術專長，協助學校來深耕藝術教育，這一份精神，令人感動和學習；也感謝金寧鄉公所提供公共空間展出藝文作品，整合地區藝文能量，增加藝術家曝光度，提升在地文化水準，豐富金門多元文化特色。

金寧鄉長楊忠俊說，公所一樓空間改造後，原本希望能讓鄉親洽公的環境更舒適與便民，思考有效空間改造後能有藝文氣息元素加入，繼「駐縣藝術家下鄉－湖埔學童版畫體驗教學成果展」展演後，續由「筆情墨韻－楊誠國團扇系列山水作品展」、「福虎生風賀年徐心富彩墨畫展」接棒，都頗受鄉親好評，希望日後能結合社區、社團和學校，展出一些軟實力的文化藝術成果呈現，豐富精神層面的內涵提升，改變民眾洽公時刻板沉寂的氛圍，同時也能提升公所同仁工作效率及陶冶身心靈的文化饗宴。