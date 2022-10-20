數位部唐鳳部長今（20）日出席「第一屆點子松徵件記者會」時表示，沒有人能準確預測未來，但就像經典電影「回到未來」，看似天馬行空的想像，可能就是未來生活的一部分，點子松就是希望透過全民無限的想像力，向未來邁出一步。參加者皆可獲頒NFT限量憑證獎狀作為紀念，這也是數位部本部首次發行記名綁定的NFT。

數位部與經濟部工業局共同主辦第一屆「點子松」徵件活動，邀請全民一起想像未來生活，以廣納公民創新點子、實現開放政府精神，進而影響政策制定與推動產業發展。該次主題為「WeWe Futures：2040多元宇宙（Plurality）」，從多元的元宇宙出發，探討不同世代、地區、國籍在未來2040年的生活情境的想像與期望。

唐鳳表示，明天剛好是「回到未來日」。在1989年上映的電影「回到未來2」中，主角Marty在1985年搭乘時光車，穿梭到了30年後，而那一天剛好是2015年10月21日。片中呈現的2015年生活，在1985年看來極為新穎有趣，成為對於未來想像的經典案例。

唐鳳說，過去幾年，台灣已經有許多豐碩的全民協力成果。例如「總統盃黑客松」就為國內外有志於提升政府數位服務的朋友，提供了一個實現好點子的地方，如今已成為台灣公共創新的里程碑。受到黑客松的啟發，數位部從籌備時期就在規畫，透過全民共創，讓實體的人際網絡，進一步拓展成「共同在場、攜碼互通」的多元宇宙。

唐鳳指出，有鑒於6G技術將在2040年左右成熟，屆時相關應用，將形塑未來生活樣貌，而未來，本來就是由每個人的想像集合而成。因此，今年第一屆點子松以「WeWe Futures：2040多元宇宙（Plurality）」為主題，開放個人及團體投稿，也提供虛實共融的沉浸式展演，讓全民透過親身參與，探討我們對於2040年的期待。

唐鳳說，黑客松是開放公民許願，透過政府部門與民間的數位高手提出解方並落地執行。至於點子松，唐鳳說則是歡迎社會共創，廣邀全民共同探索未來的可能性，即使沒有數位技術背景，都可以自由發想未來，不論是個人創作2040事件，或是團隊協作未來概念，完全開放各種形式的投稿。

換句話說，點子松是在黑客松的基礎上，打破過去多以網站應用或創新技術為主的成果，進一步擴大為全民參與的思考和行動，想像未來世界的樣貌。唐鳳表示，在黑客松結束後啟動點子松，點子松結束後換黑客松，藉由「松松相連」，提供更好點子。

數位部說，首屆點子松徵件分為「未來新聞」及 「未來原型」兩個類別，未來新聞向個人徵件，創作2040年可能發生的事件或消息報導，投稿形式不限影像、文字或多媒體，即日起至11月4日受理投稿。未來原型為團體賽，鼓勵發展2040年的設計概念，包含有形空間商品、無形服務機制或生命體，將在10月31日至11月25日受理投件。

數位部說，入圍作品將由跨領域專家指導，協助創作團隊以AR、VR、MR等技術輔助產出概念雛形，得獎作品再經由編劇導演演繹成動畫或影片。點子松將持續向外擴散，徵集創意想法，再深化精煉未來想像作品，讓相關案例幫助產學研各界，更快進入尖端技術的創新。

另外，數位部也將藉由點子松示範NFT技術的正面用途，參加投稿的參加獎，以及各項入圍獎項，都將獲頒數位部發行的NFT限量憑證獎狀作為紀念。