為協助海外臺商事業發展及產業轉型，工研院與僑務委員會共同推動「全球僑臺商產業升級與技術服務方案」，20日共同舉辦線上說明會，向僑委會的駐外人員介紹工研院的服務能量；工研院更針對目標國家的產業需求，超前部署新南向，預計於明年在泰國成立首個服務據點，協助臺商掌握未來商機。

工研院院長劉文雄表示，新冠疫情和美中科技紛爭加速全球供應鏈重組，促使更多臺商前進東協設置生產基地，分散風險並開發東協市場商機，已成為不可逆的趨勢。針對經貿新局勢，工研院以「臺商創新與轉型的引擎」自許，透過跨領域研發、優質專利、產業分析、轉型輔導、資本市場連結科技市場等五大資源與機制，協助產業轉型升級。自2021年初開始，工研院與僑委會合作出版「全球僑臺商技術服務手冊」並持續更新。此外，透過僑委會鏈結，工研院和亞洲臺商總會在2021年6月合作成立「亞洲臺商技術服務中心」，串接僑臺商與工研院，例如協助越南FIDC臺商工業區提升廢水處理等級、泰國臺商東豐纖維轉型智慧工廠等。

劉文雄觀察，新南向國家經濟快速崛起，泰國目前積極發展電動車、綠能等新興產業，更是臺商重點布局的國家。不能靠單一企業單打獨鬥，必須要合作打團體戰！因此，工研院擬強化服務能量，正在規劃於2023年在泰國曼谷設立「工研院泰國服務據點」，透過與當地夥伴合作，期對泰國臺商的升級轉型提供更多協助，同時深化與泰國科研機構的鏈結與合作。

工研院協理暨產業科技國際策略發展所所長蘇孟宗說明，工研院在經濟部支持下，長期從事東協區域市場研究，為臺商的東協布局提供及時且有效的諮詢服務。隨著疫情趨緩，帶動經濟重新啟動，此時正是臺灣超前部署資源、增強產業布局的大好時刻。工研院以自籌經費設立泰國服務據點，將由資深主管駐點和當地人員配合，就近了解市場需求和業者需求，提供臺商服務。短期預計以市場資訊和技術諮詢服務為主，中長期希望結合臺商能量，依據當地市場需求，推動技術方案輸出。此相關運作經驗亦可作為未來在東協其他國家擴充的借鏡。