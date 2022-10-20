萬海航運（2615）今（20）日假南韓三星重工巨濟船廠舉行13,100TEU系列「虹春輪」、「東春輪」雙船命名典禮暨公益捐贈活動，這系列船舶共13艘，是目前萬海自有船隊最大型船舶，首艘虹春輪將於10月底竣工交船，投入北美航線營運。

萬海委由南韓三星重工船廠建造的13,100TEU系列船舶共計13艘，採用新型主機設計，配備全平衡扭曲球型舵及螺槳前的預旋流裝置，有效減少阻力達到節能效果，同時皆安裝AMP岸電系統，可減少船舶靠岸時燃燒燃油之碳排放，提前符合EEDIphase III最高標準，達到環保減碳效果，迎合綠色航運趨勢。這系列船舶還取得「智能船舶」認證，有助於強化船舶安全管理。

萬海本次命名典禮結合公益捐贈，透過捐贈日常物資給巨濟市綜合社會福祉館及玉浦綜合社會福祉館等兩間位於南韓巨濟市的社福單位，回饋幫助船廠當地的弱勢族群，傳遞愛的關懷。