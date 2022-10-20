台東地廣人稀，偏僻道路或河岸常有棄置垃圾。（楊繡鳳提供／蔡旻妤台東傳真）

台東地廣人稀，偏僻道路或河岸常有棄置垃圾。（楊繡鳳提供／蔡旻妤台東傳真）

台東地廣人稀，偏僻道路或河岸常見民眾隨意棄置垃圾；荒野保護協會台東分會1年多來調查海廢、河廢，藉此找出垃圾熱點，而台東縣環保局則在熱點設置24小時攝影科技執法，以車輛車牌號碼揪出違規者。

民眾出示手機畫面，發現許多台東溪流岸邊都被丟棄了大量垃圾，除了一般家庭垃圾、廣告帆布，甚至營建廢棄物等。

荒野保護協會台東分會楊繡鳳表示，從去年起開始著手海廢、河廢調查，發現許多河流堤岸儼然成為垃圾場，垃圾隨意丟棄情形非常嚴重，有的甚至需要出動怪手及大型車輛清理。

台東縣環保局為此特別列管28處熱點，並設置縮時攝影科技設備，24小時監測執法，截至今年9月已查獲39件，多為民眾隨手丟棄一整包家庭垃圾、或是大型家具，也有多起亂倒事業廢棄物情形。

楊繡鳳說，部分熱點執行科技執法後，違法行為已顯著減少，但也建議有關單位應該針對熱點鄰近居民隨意棄置垃圾行為探究，設置更方便的收垃圾方式，才有機會根治亂丟垃圾問題。

環保局指出，棄置垃圾依廢棄物清理法可處1200元到6000元罰鍰，但不法清運、棄置事業廢棄物，則涉同法第46條刑罰，可處1年到5年有期徒刑，並得併科1500萬元以下罰金。