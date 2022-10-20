高雄一名19歲的朱姓女學生，從小父親因工作意外身亡，母親離家改嫁失聯，只能靠阿嬤、阿公拉拔長大，為減輕家裡負擔，讀五專後就四處打工賺錢，但收入有限；這2年阿嬤、阿公相繼離世，她想申請低收入戶卻因有保險，申請都無法通過。對此，高雄市社會局也說明女大生不合資格的原因，也強調已協助媒合慈善單位及助學金。

19歲的朱姓女專生談起自己從她2歲時，父親就因工作意外身亡，母親也離家，她從小與祖父母及大伯和姑姑一起生活，阿公阿嬤就當洗車工及清潔工賺錢，有時間也會撿回收貼補家計。後來他考上五專後開始打工，做過餐飲業跟行政櫃台，還在學校兼職，學費也只能以學貸來負擔，甚至有時為了省錢、存錢還吃泡麵度日。

這2年前阿嬤阿公相繼離世，朱同學為了想減免學雜費，決定申請低收入戶。但今年4月第一次送件，承辦人員告知因她被大伯申報扶養無法通過，第二次是因阿嬤及阿公過世後，有保險費匯入她的帳戶，金額超標無法通過，到今年7月底第3次申請低收，這回卻因為她有保險無法申請，原來是她國中時，阿公阿嬤有幫她保儲蓄險和醫療險，希望添一份保障，但要到2025年才可領回一筆錢，但這筆錢已經超過法令規定的每人動產額度7萬5000元，且母親的收入及動產、不動產都要列入計算，因動產在保險部分就超額，因此無法通過。

朱同學嘆說：「其他同學家裡有車有房，爸媽有工作，他們也不用打工，卻申請通過低收入戶補助，而我沒有房子沒有親人，我是灰色邊緣地帶，我只求能申請低收入戶可減免房租和學費，這樣都沒辦法。」

對此，高雄市社會局表示，依據社會救助法相關規定辦理，家戶之所得、動產及不動產需符合一定規定。該同學的生母如有未履行扶養義務致朱同學生活陷困，社會局會依《社會救助法》539條款評估，不列入生母為應計算人口。

但依據調查，該同學有投保儲蓄型或投資型等非保障型保險，需依保險現值列計動產，且保險可動用金額達一定數字，無法申請低收入戶。社會局強調，如經審核不符合低收入戶補助，社會局也會轉介其他民間資源協助。

社會局社福中心已向朱同學說明「社會福利申請規定」並提供「教育部弱勢助學金申請」資訊，該同學也同意社工協助媒合慈善單位，協助媒合助學金。