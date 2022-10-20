新北地檢署黑金組檢察官周懿君偵辦一起投資詐騙機房案，發現該詐騙集團竟能提前預知警方偵查行動，追查後發現，台北市刑警大隊楊姓偵查佐與該集團戴姓主嫌交往，涉嫌收受集團百萬元賄賂，洩密詐欺集團水房，檢方19日約談楊男到案，訊後認定犯嫌重大，有逃亡、勾串及滅證之虞，且尚有不法所得尚未追扣完畢，依違反貪污治罪條例違背職務收賄等罪嫌，向新北地院聲押禁見，新北地院今下午4時許裁准。

檢警調查一起投資詐騙機房案時，發覺詐欺集團成員詳細掌握警察專案期間，並深諳躲藏之道，深入追查後發現該詐欺組織龐大，自2019年起陸續以假博奕、真詐欺平台詐騙，被害人達上千人，受害金額為數億元。

該集團利用戴姓成員與楊男交往，給予數百萬元現金及名錶為對價，使楊男利用其職務上的警政查詢系統與165查詢系統，查詢司法機關對上開集團查緝的進度等資訊並回報予該集團，另基於洗錢的犯意，協助該集團成員掩飾隱匿犯罪所得。

新北檢19日指揮法務部調查局新北市調查處、內政部警政署政風室、警政署刑事警察局、廉政署、台北市政府警察局督察室，兵分2路搜索楊男的辦公處所、楊男與另案被告戴女的住居所等地，查扣位在新北市新莊區的1棟不動產1棟及1台保時捷等物。

新北檢表示，將繼續深入追查本案、相關詐欺案，並積極查扣犯罪所得，以維護公務人員的廉潔性及打擊詐欺集團，維護民眾財產安全。