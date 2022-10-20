韓國喜劇電影《笑子當老大》刻劃失去一切的無名諧星，竟然時隔15年重返故鄉成為黑幫老大。男主角宋詩曦表示看了劇本覺得超有趣，尤其角色跟他自己有許多相似之處：「當時想要在大學路演出，懷抱這個夢想，我從偏鄉來到首爾。這位角色也是在偏鄉夢想著成為偕星而來到首爾，看到他在大學路貼海報、發傳單的樣子，感覺就像看到了以前的自己，讓我備感親切。」

宋詩曦在《笑子當老大》中，搖身一變成為落魄無名諧星，重返故鄉之後，竟為了20億遺產，在一夕之間繼承了忠清道最大黑道組織的老大位置。曾演出《我的大叔》、《真犯》、《極速快遞》、《嬰兒轉運站》等片的他，對於這回難得搞笑表示：「導演的前作非常有意思，拿到本片劇本時，忠清道特有的喜劇色彩也非常生動。 因為喜劇題材很難，所以讓我有些擔心，但我個人覺得角色和我很像，所以被電影給吸引住了。」

對於角色跟自己的相似性，宋詩曦也因此回憶起自己的無名時期：「我在偏鄉開始劇團生活，退役後走上大學路展開劇團生活，雖然很窮，但是非常開心。雖然過節時，曾因為沒錢買車票而無法返鄉。此外，因為忙著餬口，沒有約會經費，讓我當時沒有結婚的念頭。即使很辛苦，但我從來沒想過放棄。我周圍的人也都這樣，因此讓我對角色產生更親近的感覺。」如今拍攝《笑子當老大》，並與羅美蘭、李凡秀搭擋，也讓他備感榮幸表示：「看完電影，感覺拍自己出非常滿意的場面。」

值得一提的是，《笑子當老大》是導演李延宇因為與眾不同的「搞笑」愛情而誕生的作品。尤其他從小涉獵《搞笑演唱會》、《尋笑人》等喜劇節目，讓他突然想起長壽節目《搞笑演唱會》結束後，這群偕星們的生活。雖然夢想成為偕星，但現實卻是長年的無名小卒，連唯一的舞台都被搶走時，會有多麼大的絕望與委屈。這也讓他以這種與眾不同的諧星職業為主角，將夢想被嘎然而止的年輕人故事，透過幽默手法展現出來。

同時，除了喜劇電影所具備的趣味要素，本片也兼顧從故鄉延伸而來的感情，以及人們的矛盾，還有消弭這些矛盾的過程，甚至是自己解決苦難時的模樣，都讓全片兼具笑容與感動。他並表示：「有些電影會在走出戲院後，心情會變得暖呼呼的，讓人想要趕快回家跟親朋好友說說話，希望本片就可以成為這樣的作品。動作片、驚悚片、愛情片固然美好，但有時像這部電影一樣愉快且溫暖人心，不是也很不錯嗎？」電影下周五（28日）在台上映。