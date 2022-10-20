澎湃新聞20日報導，小米集團創始人兼CEO雷軍在社交媒體推特（Twitter）連續發文，談小米造車。10月19日晚，雷軍發表對電動汽車行業看法稱，相信電動汽車行業成熟時，世界前五大品牌將占據80％以上市場規模，「換句話說，我們成功的唯一途徑是成為前五名之一，並且每年出貨超過1000萬輛。競爭將是殘酷的。」

1000萬輛的年交付目標顯然非常「遠大」。根據大陸乘聯會數據顯示，今年1-9月，大陸國內乘用車累計零售1487.5萬輛，同比增長2.4％，其中零售新能源汽車387.7萬輛，同比增長113.2％。

即便對比目前全球新能源車最強勁的特斯拉和比亞迪，特斯拉第三季共生產了超過36.5萬輛汽車，交付了超過34.3萬輛汽車，創下新高，同比增長42.4％、環比增長34.9％。比亞迪9月共銷售新能源車20.13萬輛，同比增長超過183％，這也是比亞迪單月銷量首次超過20萬輛；今年累計銷量已經超過100萬輛，達到117.53萬輛，同比增249.6％。

雷軍提到，在小米進入電動汽車市場之前，對電動汽車行業進行了深入的研究並獲得了深刻的見解。汽車行業的本質將從機械演變為消費電子，市場占比高度集中於頂級玩家手中。

雷軍多次通過社交媒體談及小米造車。9月8日，雷軍就在推特上回應了「小米錯過新能源汽車市場視窗期」的說法，表示特斯拉比小米提前10多年進入電動汽車行業，但在他看來，「比賽才剛剛開始，我認為小米有很多機會」。

2021年3月，小米官宣「造車」。根據當時小米集團的公告，擬成立一家全資子公司，負責智慧電動汽車業務。首期投資為100億元人民幣，預計未來10年投資額100億美元。作為小米CEO的雷軍也兼任智慧電動汽車業務的執行長。

澎湃新聞報導，此前8月11日，小米在自動駕駛領域首期投入33億元人民幣研發費用，已組建超500人規模的研發團隊，同時通過全資並購以及對上下游企業的產業投資等方式，推進在自動駕駛領域的中長期產業布局。另外，小米自動駕駛技術已進入測試階段。第一期規畫140輛測試車，將陸續在全大陸進行測試，目標是2024年進入行業第一陣營。

10月20日上午，小米在香港交易所報9.01港元／股，漲0.78％，市值約2254億港元。