台新銀行2020年12月加入「永豐餘區塊鏈供應鏈金融聯盟」以來，歷經多次溝通、協調及系統調整，終於融合永豐餘產業特性及銀行實務的需求，並兼顧區塊鏈平台的特性及電子安控的相關規定，成功完成區塊鏈供應鏈平台建置。

台新銀行產品行銷處副總經理韓志超表示，台新銀行與永豐餘集團中心廠、元信達資訊、供應鏈資訊平台億科國際，及區塊鏈技術商合流科技等參與成員共同建置「永豐餘區塊鏈供應鏈融資平台」，基於永豐餘與供應鏈共榮共好的精神，永豐餘與台新銀行結合區塊鏈平台，並以電子安控所需加密、憑證身分認證等的要求，有效利用節點中所儲存永豐餘與供應商日常交易的真實資料。

如此不僅可避免傳統的應收帳款融資虛假交易、資訊不對稱的風險，大幅提高銀行、供應商、永豐餘的互信，更是減少人工及紙張文件作業，為減碳盡心力，對ESG永續發展有所貢獻。

同時台新銀行為讓供應商更容易、更便利取得銀行融資，韓志超指出，除參與建置平台外，內部也進行系統調整及流程優化，簡化審核、撥款等程序，預計上線後將讓供應商撥款更為簡便、更快速收到資金，資金運用效率大幅提升。

這次協力永豐餘成功完成區塊鏈供應鏈融資平台建置，充分展現台新銀行協助企業有效且快速取得融資，致力於提供企業創新優質的客戶體驗。台新銀行也長期提升貿易融資服務品質與效率，多年來不斷在產品開發上力求創新與突破。

韓志超說明，尤其台新銀行在應收帳款業務上，輔以彈性、效率及務實的作法，為企業上游供應商提供穩定且有效率的供應鏈金融服務，成為企業的最佳智慧好夥伴。