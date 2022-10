(HAPPY GO推出「環保兌最大」活動,兌點並完成指定任務實踐愛地球行動,就有機會抽中Gogoro環保電動機車及萬元旅遊金,左一為HAPPY GO鼎鼎聯合行銷總經理梁錦琳。圖/HAPPY GO提供) 百貨公司週年慶熱鬧開打,HAPPY GO助攻買氣推出「環保兌最大」活動,延續品牌今年宣示的「改變多一些 快樂多一點」企業永續行動,邀請卡友以HAPPY GO App兌點享折扣,除了今年可直接以HAPPY GO App兌換全台SOGO百貨的購物金外,兌點並完成指定任務實踐愛地球行動,還有機會抽中Gogoro環保電動機車及萬元旅遊金。此外更推出「小點數大驚喜」兌點活動,包含綠色環保花車及輪盤抽獎遊戲,就有機會將多項綠色永續商品、iPhone手機、Garmin運動手錶等獎品帶回家。針對疫後新經濟,HAPPY GO鼓勵卡友多以行動支付HAPPY GO Pay消費,聰明累兌賺更大,單筆消費滿額點數5倍贈活動,百貨週年慶首四日再加碼10倍贈,選擇分期卡友還能獲得額外的100點,多重優惠好康滿額最高可享有HAPPY GO點數21,200點。 HAPPY GO首度推出「環保兌最大5購厲害」活動,即日起至12月31日只要卡友兌點且符合五大任務其一,就有機會抽中Gogoro環保電動機車或雄獅萬元旅遊金,包含使用 HAPPY GO App消費累點、綁定HAPPY GO App為發票載具、愛心捐點一次、完成每天7,000步任務一次、使用HAPPY GO點數兌換綠色環保花車商品一份,輕鬆完成任務做環保,就能將Gogoro騎回家,還有萬元旅遊金讓卡友一解國境解封後的海外旅遊渴望。除此之外,HAPPY GO鼓勵卡友從日常生活養成環保愛地球習慣,規劃綠色環保花車專區,讓卡友可以使用HAPPY GO點數兌換對環境低汙染綠色商品,包含出門必備的環保水壺、USB電風扇、環保餐具、環保購物袋,可分解環保手機殼,透過零星點數獲得永續環保商品。除綠色環保花車外,HAPPY GO更推出小點數大驚喜輪盤活動,只要使用HAPPY GO 10點啟動輪盤遊戲,就有機會獲得最搶手iPhone 13 pro、Garmin手錶或百貨禮券。鼓勵卡友將年底尚未使用的點數一同兌點做環保,放大點數價值兌點賺很大。HAPPY GO鼎鼎聯合行銷執行副總經理李明城指出,疫情帶動國人行動支付使用率,觀察HAPPY GO Pay今年前三季的使用狀況,不僅開放20家以上的銀行可綁定支援,提供分期功能也有效帶動交易金額和交易人數,交易人數年增近1.3倍,交易金額更較去年同期成長1.5倍,分期功能金額更成長1.7倍。率先起跑的台中大遠百週年慶,首四日交易人數成長更高達1.8倍,交易金額及分期金額也雙雙成長1.5倍及2.3倍,由此看出對於即將迎來的疫後新經濟,國人將引發一波報復性消費熱潮。HAPPY GO Pay今年更規畫一系列回饋活動,即日起至12月31日(六)於百貨網購通路,包含遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、TheMall遠企購物中心、city'super、friDay購物、SOGO istore,以及量販/飯店/電信通路:愛買、遠傳電信直營門市、香格里拉台北遠東國際大飯店、香格里拉台南遠東國際大飯店、Mega50,持HAPPY GO Pay並綁定遠東商銀、中國信託、玉山銀行、花旗銀行、匯豐銀行、凱基銀行、台新銀行(指定卡別:玫瑰Giving卡),即可獲得單筆消費滿額點數5倍贈,各百貨週年慶更加碼首四日10倍贈優惠。此外,HAPPY GO Pay也推出分期優惠活動,只要在遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、TheMall遠企購物中心單筆消費滿10,000元(含以上)並分期即可獲得100點,其中遠東商銀及花旗銀行加碼祭出消費滿20,000元贈200點、30,000元贈300點優惠;匯豐銀行消費滿30,000元也贈300點,而首次綁定遠東商銀及花旗銀行卡友首次消費滿100元(含以上)立即獲得100點。使用HAPPY GO Pay分期付款優惠多更多。為助攻週年慶買氣,HAPPY GO祭出點點成金方案,今年HAPPY GO App還可讓卡友直接兌點換遠東SOGO購物金,呼應品牌落實無紙化的永續精神。只要在App中點選「點數兌換」即可依全台遠東SOGO百貨各館別活動時間兌換HAPPY GO 200點兌100元週年慶購物金。而台北忠孝館、復興館及敦化館更加碼推出300點兌200元活動,在12月31日前,遠東SOGO百貨使用HAPPY GO Pay單筆消費滿2,000元再加贈100元餐飲電子抵用券。遠東百貨則推出「點點成金 紅利回饋」週年慶活動,只要使用HAPPY GO 200點即可兌換100元紅利券;500點兌換250元紅利券,兌點優惠無上限。此外,持HAPPY GO Pay單筆消費滿5,000元更直接獲得200元,搶攻週年慶消費熱潮。而TheMall遠企購物中心於10月5日(三)至10月24日(一)更加碼推出300點兌換200元優惠,全館單筆消費滿5,000元更可獲得抽獎券乙張,有機會獲得HAPPY GO 1,000點。