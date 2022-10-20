因美股回跌連動，台股20日殺聲未絕，且外資再擴大賣超並匯出，拖累新台幣貶勢加重，站穩32元新常態，終場收在32.107元兌1美元，續創逾5年9個月新低，貶值8.5分，連二個交易日收低，台北外匯經紀公司成交量11.55億美元。

外匯交易員表示，美股因企業財報季有好有壞偏震盪，先前大漲大跌後，在2年期與10年期美債殖利率倒掛有愈來愈明顯的趨勢，凸顯經濟衰退進一步明確，除費城半導體外，其他三大指數回檔收黑，台股跟著續挫，最多大跌達278點，尾盤收斂僅小跌36點至12,946點，新台幣貶勢也隨著加大，盤中一度重貶1.42角至32.164元。

外匯交易員認為，外資再賣超台股127億元並匯出，看來已無懸念地落跑回防美元，畢竟聯準會（Fed）就是鐵了心鷹速升息，以有效壓抑通膨為首要目標，美股盼不到持續強的大行情，且國際美元指數欲跌不易，新台幣要止貶也難。

統計顯示，8月下旬以來僅短短二個月間，新台幣就從2字頭變成3字頭，且不只是30元，而是如超跑速度般來到32元新常態，市場較悲觀的預期，更已直接喊出年底33元、34元也不意外。