來自馬來西亞檳城的歌手方泂鑌以一首《檳榔嶼情歌Penang Love Song》展現對檳城的愛，他以自己出生的故鄉「檳城」作為背景創作，把老家的特色和景點都寫進歌詞裡，讓音樂傳遞檳城之美，檳城環球旅遊局執行長黃茁原也以此歌，歡迎台灣首發旅遊團抵達檳城。

檳城當地媒體爭拍台灣首發團，也成為當地熱門報導與議題，檳城環球旅遊局執行長黃茁原也期待台灣旅客能持續來檳城遊玩。（吳娮翎攝）

10月13日是台灣宣布「0＋7」入境免隔離實施的首日，許多人都對出國感到期待與雀躍，也有不少團客展開旅程，共計有39位旅客參加雄獅旅遊首發團，分別前往泰國及馬來西亞，進行5天4夜團體旅遊行程，雄獅旅遊表示，待未來入境總人數管制解除及航班逐步恢復後，入出境旅遊皆有機會迎來爆發性成長，由於東南亞團費漲幅最小，相較於其他國家相對實惠，除了一般旅客之外，企業員工旅遊或獎勵旅遊的詢問度也相當高，是不少人的疫後旅遊首選。

檳城升旗山海拔833公尺是檳城的最高點，可以一覽檳城美景。（檳城旅遊局提供）

雄獅旅遊說明，解封首日將由馬來西亞打頭陣，共有21位旅客搭乘中華航空CI731班機，上午8時10分自桃園機場飛往檳城，前往升旗山、喬治市、北海甘榜kampung agong主題公園等知名景點，檳城旅遊局於檳城機場舉辦盛大歡迎活動，迎接久違的台灣旅客。

馬來西亞檳城蝴蝶公園Entopia，同時也是世界第一座蝴蝶養殖場。（檳城旅遊局提供）

檳城環球旅遊局執行長黃茁原在檳城機場迎接來自台灣團客，首發團除了民眾也包括媒體團隊同行，跟團民眾表示，疫情後，首度出國心情雀躍，也因為東南亞價格漲幅不多，有時間就報名前往。黃茁原特別向當地媒體與台灣媒體推薦，檳城必遊方式，可以搭乘纜車前往「升旗山」、在世界上第一個熱帶蝴蝶和昆蟲保護區「ENTOPIA」感受蝴蝶之美，他也提到，喬治市被列為聯合國教科文組織世界遺產、升旗山則是聯合國教科文組織生物圈保護區，他推薦旅客，可以在早晨徒步穿越檳城山的古老熱帶雨林，也能花上一天時間漫步喬治市，感受世界文化遺產魅力。

馬來西亞檳城蝴蝶公園Entopia，同時也是世界第一座蝴蝶養殖場。（檳城旅遊局提供）

黃茁原非常重視台灣旅客的推廣，在疫情前2019年，台灣旅客訪馬來西亞檳城人數達2萬7000人，每週有7個航班，佔觀光客前10％，台灣旅客在海外旅客排行第4，疫情後，旅客人數持續回溫，在今年統計人數約達6000人，每週已達4個航班，他期望，在半年到一年內恢復到疫情前的榮景。