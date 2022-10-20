彰化縣政府表示，10月20日，彰南輕軌捷運規劃草案報告，正式出爐。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府表示，10月20日，彰南輕軌捷運規劃草案報告，正式出爐。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府表示，10月20日，彰南輕軌捷運規劃草案報告，正式出爐。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府表示，10月20日，彰南輕軌捷運規劃草案報告，正式出爐。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府表示，10月20日，彰南輕軌捷運規劃草案報告，正式出爐。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣政府規劃軌道建設，縣長王惠美推動彰南輕軌捷運，民進黨彰化縣議會黨團20日上午開炮猛抨捷運在哪裡，質疑不要再浪費規劃經費；彰縣府下午回應表示，彰南輕軌捷運規劃草案報告，20日已經正式出爐，會以嚴謹態度及勇於承擔的責任提出彰南輕軌捷運的規劃及執行報告，並向沿途4鄉鎮市的鄉親請益說明。

民進黨彰化縣議會黨團總召賴澤民和議員莊陞漢、王國忠、尤瑞春、洪騰明、賴清美、張欣倩、李成濟、楊妙月等20日上午聯合痛批，王惠美說要蓋南彰捷運，4年過去了，捷運在哪裡？怎麼對選民交代，4年來王惠美面對議員在議會的質詢，一再推拖或讓工務單位出來面對議員質詢，如今面對選舉與選民的質疑，王惠美團隊如果不能承認自己政策跳票並立即修正，呼籲選民要靠選票下架「騙王」。

賴澤民也質疑，南彰捷運並不切實際，疾呼縣府不要再浪費規劃經費，只是做一些紙上願景圖。

縣府下午1點則在埔心鄉舉辦第一場捷運到南彰說明會，王惠美表示，二林中科園區631公頃已吸引半導體封裝大廠矽品精密工業公司、電動車大廠成運汽車公司及合晶電子等大型廠商投資設廠；未來再加上352公頃腹地的二林精密園區，將帶來至少5萬個以上的工作機會，勢必成為南彰化產業發展的火車頭。

王惠美表示，鑑於新竹科學園區壅塞窘境，必須提前考量南彰化未來就業通勤之大量運輸需求，縣府工務處統籌辦理彰南捷運輕軌系統可行性研究，規劃連結員林、埔心、溪湖及二林的輕軌捷運路線，並行經中科二林園區及二林精密機械產業園區，除可滿足園區上班民眾通勤需求，並將加速促進產業進駐，年輕人可以安心留在彰化工作。

規劃草案出爐，南彰捷運線跨越員林、埔心、溪湖、二林等四個鄉鎮，預估建設經費300億元，計畫核定後7年完工通車，全線長度27.86公里，設置24座平面車站，起點在台鐵員林站旁，由台鐵員林站無縫轉乘；東西向的捷運路線串連南彰化各重要據點，包括交通樞紐的台鐵員林站、溪湖轉運站及二林轉運站；縣府下午並公布今天起將連續舉辦4場彰南捷運輕軌可行性研究地方說明會，首場20日下午1點在「埔心鄉演藝廳」舉辦；溪湖鎮訂於10月24日下午1點在溪湖鎮公所3樓禮堂舉辦；第三場員林市訂於10月26日下午3點在員林演藝廳小劇場舉辦，第四場二林鎮訂於11月4日下午1點在二林鎮立圖書館3樓演講廳舉辦。