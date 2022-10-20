蔡英文總統今出席「衛福部基隆醫院附設南港綜合長照機構開幕典禮暨揭牌」時，也拉抬民進黨雙北市長候選人陳時中與林佳龍表示，「南港綜合長照機構」能夠順利落成，其中前衛福部長陳時中和前交通部長林佳龍也扮演很關鍵的角色。

總統強調，「南港綜合長照機構」是全國第一間公辦公營、跨部會合作的長照示範據點，在推動長照政策上是非常重要的里程碑。並指出，政府會繼續努力，盤點各地可利用的空間，讓長照據點更綿密、各項服務更到位。

她說，有目標、有經費，也需要地方政府一起合作，共同來推動。「讓我們一起加油，一起為長輩朋友做得更多、做得更好」。

總統致詞時指出，這個住宿式長照機構的發想，是她擔任總統後，有時會到住宿式長照機構拜訪老人家，她發現很多老人家住的住宿式長照機構和原來的居住地距離很遠、甚至跨縣市，兒女或親人來探望時，非常不方便，對老人家來說，也不是熟悉的環境。

她說，因此，應該要發展分散式的、接近社區的長照機構，讓老人家可以在熟悉的地方養老，受到照顧，同時子女、親戚及朋友也可以方便探望。

總統指出，由於這個發想，她和時任次長的薛瑞元部長一起討論這件事情，在完成居家照顧服務到一定程度後，就開始進行關懷中心、長照中心的建置，目前已約有1萬多個據點。

總統認為，現階段最重要的就是住宿式長照機構，希望能在都會區的每一個行政區，及非直轄市的每一個鄉鎮，都能有相當數量的住宿式長照機構據點。

總統說，以這個原則，搜索全台合適的地方，現在「南港綜合長照機構」只是第一個，希望衛福部做出典範之後，可以複製這個經驗，再找出更多合適的地點。她也感謝基隆醫院承擔重責，體現長照服務與醫療服務結合的計畫。

總統表示，今天是「南港綜合長照機構」開幕的大日子，這裡是全國第一間公辦公營、跨部會合作的長照示範據點，在推動長照政策上是非常重要的里程碑。

總統指出，為了設置這個據點，衛福部幫忙找資源，交通部幫忙提供地點，行政院也全力支持；她要感謝所有部會同仁的努力，「大家都辛苦了」。

總統認為，台灣已經邁入高齡社會，滿足長照的需求是政府必須面對的重要課題，長照也是施政非常重要的目標。

總統表示，我們有政策，也要有土地。雙北的人口多，長照需求也很大。但是，這裡的土地寸土寸金，要找到方便民眾的據點，並不容易。3年多前，衛福部團隊一直在想辦法，要突破空間取得的問題。

總統指出，當時南港郵局這一棟大樓，有些樓層原本規劃要對外出租。陳時中前部長就找了林佳龍前部長、中華郵政公司吳宏謀董事長商量，促成了這項計畫，並且在2019年5月，衛福部和交通部簽署了合作意向書，隨後就馬上開始建置。如今，不但活化資產，更達到公共服務的功能。

總統提到，南港郵局這裡很方便，距離捷運站也不遠，這裡的節餘空間，可以提供住宿式超過70床、社區式收托16人的量能。

總統說，「南港綜合長照機構」的落成，只是一個起點。接下來，我們會繼續努力，繼續盤點各地可利用的空間，讓我們的長照據點更綿密、各項服務更到位。

總統指出，過去這幾年來，在共同努力下，全國長照據點已經從7百多個，增加到1萬1千多個；服務的長輩也從10多萬人，增加到40多萬人。

總統表示，明年，中央政府的長照預算將達到649億元，創史上新高。有目標、有經費，也需要地方政府一起合作，共同來推動。「讓我們一起加油，一起為長輩朋友做得更多、做得更好」。