台北市金湖路上遠遠就能清楚看見黑白琴鍵和跳躍音符的窗貼，但走近抬頭一看卻是銀行招牌，使不少過路人感到好奇，其實這是遠東商銀以音樂為靈感打造的台北金湖分行，20日移址重新開幕，透過分行內外融入大量活潑跳躍的音符元素，讓銀行吹起趣味俏皮風，令人眼睛為之一亮。

遠東商銀台北金湖分行從2001年設立至今超過20年，為頗具歷史的分行。總經理周添財表示，該行近年打造特色分行，讓各分行結合在地元素，增加差異化服務，這次重新開幕，特別以財富管理十樂品牌「樂樂（ㄩㄝˋ）」核心價值，利用音樂元素的裝潢佈置，帶給當地居民全新樣貌。台北金湖分行除一樓門口明顯可見的琴鍵玻璃窗貼，走進二樓，迎面而來的是充滿各式音符的活潑牆貼，還有擺放電子鋼琴和各種琴鍵裝飾的多功能樂活空間，營造出趣味而溫暖的氣氛。

周添財指出，3月改裝開幕的林口分行，結合音樂特色大受當地民眾好評，可望複製林口分行成功經驗，利用十樂品牌價值的深度，輔以活潑跳躍的裝潢設計，在台北內湖打造綻放音樂內涵的樂活基地，希望帶給當地客戶差異化的體驗和樂趣，使分行成為能和客戶深度互動的場域。

遠東商銀這次開幕特別邀請在地音樂家演奏小提琴和鋼琴組曲，加上當地孩童歌唱祝賀，帶來美妙悅耳的音樂，現場還有職人級咖啡館手沖音樂家系列咖啡，讓貴賓透過咖啡感受莫札特的童趣和貝多芬的細膩。

周添財說，利用音樂與咖啡的完美對話，將銀行變成帶給人輕鬆和快樂的空間，期盼讓每一個上門的客戶，都能感到心情愉快，甚至充滿幸福。未來該行將持續改造分行，結合金融科技與人文，讓行舍空間與財富管理十樂品牌高度聯結，發揮更多特色和優勢，讓遠東商銀十樂HAPPY+成為民眾的快樂家。