超級有錢的阿公、阿嬤，原來也有做不下手的糾心事：公平分配繼承資產給後代。20日發布的《瑞銀投資者觀察》報告顯示，全球約40％的財管高資產客戶沒有正式制訂傳承規劃，在調查的14個市場中，亞太區、拉丁美洲區和西歐區都有八成上下的受訪者都擔心財富交接事宜，且認為「公平分配資產是一個挑戰」，因為牽涉的面向太過複雜。

此外，不僅長輩們沒有好好做好交接，43％的亞洲繼承人在受訪中表示，如果父母過世之前，能一起討論遺產規劃，就不會發生後來執行父母或親戚遺囑「非常困難」的痛苦。拉丁美洲地區則有半數繼承人十分後悔未能在父母過世前，與父母討論繼承計畫。

瑞銀財富管理的高資產客群，指個人可投資資產在100萬美元以上者，銀行從日常接觸的客戶資產及業務規模，估算全世界在未來20年期間，將經歷最大規模的財富交接，預期約有84兆美元的資產會交接到較年輕世代的手上。

據調查，繼承計劃複雜化的來源有家族內部不同的互動，或擁有繼承子女、或叔伯跨代混合家族的家庭，在分配資產時都會面對更大的挑戰。瑞銀指出，家族若有共同經營企業，在處理財富交接議題時面對的複雜問題更多，例如，事業本身尤其通常為最有價值的財產，而難以交接。六成的創業一代企業家對平均分配資產感到困難。

瑞銀財富管理總裁兼瑞銀集團歐洲、中東及非洲總裁Iqbal Khan表示，投資者多希望繼承流程能夠順利進行，實際上繼承計畫不足可能會更耗費成本，並可能導致無法解決的家庭衝突，「每個家族都有不同的價值觀，應該由專業團隊幫助他們制定客製化的策略，以保存對他們來說最重要的東西。」