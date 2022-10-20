民進黨嘉義縣長參選人翁章梁今天(20日)在臉書分享「嘉我好漾」影片，並指出勞青處努力打造一個年輕人交流的平台，鼓勵年輕人來嘉義一起追夢。他強調，在嘉義打拚有無限可能。

翁章梁20日在臉書粉專貼文表示，新興發展嘉義，年輕人一起追夢。勞青處努力打造一個年輕人聚集、交流的平台，大家透過論壇、工作坊、小聚會及創業輔導，大家在一起互相交換心得與經驗，一起從挫折中學習，這平台也讓他們交到許多好朋友。

翁章梁接著指出，在嘉義打拚有無限可能，只要能做出成績，就比較容易被看到，希望他們的努力，讓年輕人在嘉義有發揮的空間。

嘉義縣政府勞青處留言說，「感謝縣長對青年朋友們的照顧與支持，勞青處也將繼續努力，對於青年的創業、就業及創造青年交流的機會，成為青年朋友的最佳夥伴。讓我們~Rock嘉義，一起+1~」。也有網友表示，「翁縣長辛苦了，嘉義縣隊繼續努力不懈！未來不是夢，美夢肯定成真！加油！辛苦了！」、「翁縣長說得很好，把嘉義縣當作基地向外發展」。