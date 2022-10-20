正當中共召開20大之際，一位美國國會共和黨籍議員公開預測，中共總書記習近平進入第3任期後可能將加速統一台灣的時間表，他甚至明確指出，兩岸情勢在2024年台灣總統大選後將進入最危險時期。

來自威斯康辛州的共和黨聯邦眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）接受《美國之音》時表示，他認為習近平毫無懸念的展開第3任期進一步鞏固權力後，將在台灣問題上更加咄咄逼人。「台灣2024年大選之後，我認為那時是我們真正進入我稱之為『最大危險窗口期』的時候」。

加拉格爾強調，「那一年美國也要準備總統選舉，因此我們會分心。」「我真的很擔心他們會加速（武力攻台）時間表，可能從我們認為的2027提早到今後幾年」。

2027年是時任美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）上將於2021年3月參議院軍事委員會作證時提到的時間表。戴維森當時表示，「中國想在10年之內，事實上，在未來6年內拿下台灣。」此外，美軍參謀首長聯席會議主席米利（Mark Milley）上將去年也曾在另一場國會聽證會上提到，習近平已將發展攻佔台灣的能力從2035年提前到2027年。

現任印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）上將今年3月在國會作證時說，他觀察到的一件事是，習近平明確表示並要求其軍隊能夠在2027年前實現並完成現代化，「回顧過去10或15年，這個目標日期已經從2035年左右持續地往前移。所以，2027年會有重大的軍事任務。」

報導說，擔任美國眾議院軍事委員會和情報委員會成員的加拉格爾擔心，美國軍方多次提及中共2027年武力犯台時間表，可能在中共20大後還會再提前。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）前幾天在史丹佛大學與前國務卿賴斯（Condoleezza Rice）的一場對話中說，台海的和平與穩定維持了幾十年，但是現在「北京不再堅持積極地維持現狀，而是作出了『現狀再也無法接受』的重大決定，下定決心大幅加快推進兩岸統一」。

加拉格爾議員還提到，他認為習近平正仔細觀察俄羅斯對烏克蘭發動的入侵戰爭。「他（習近平）可能正從俄羅斯在烏克蘭的失敗中汲取教訓，所以我們不能欺騙自己認為他會重複同樣的錯誤」，「美國從烏克蘭的戰爭中也必須學到一件事：需要硬實力才能有效威懾。」