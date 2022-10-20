中華隊經典賽總教練林岳平點名2位U23世界盃國手林振瑋、李晨薰有可能進入50人大名單，聽聞消息後2人又驚又喜，林振瑋直呼「嚇到、很意外」，李晨薰也從未想過自己會與經典賽沾上邊，「謝謝餅總給機會。」

林振瑋幾年前在台南成大醫院復健時曾碰過林岳平，當時「餅總」也親切地給予他一些建議，「他告訴我們受傷後不要想太多，也不要著急，先把身體養好再想下一步。」至於對餅總的印象是：「心臟很大顆，很有霸氣的投手。」

聽聞餅總可能把他們兩人放進50人大名單內，兩人又驚又喜，林振瑋坦言，自己從未想過經典賽，「那是很盛大的比賽，各國都會派最強的選手來。」他也提到自己對經典賽印象最深刻的就是2013年舅舅郭泓志挨韓國隊姜正浩2分炮。

日前林振瑋對日本先發飆出生涯最速的159公里，舅舅賽後也有恭喜他說了聲「水喔！」他表示，之後還要把控球練更好，提高穩定性，也會持續看自己投球影片去做改善。

聽到林岳平點名可能放進50人大名單內，林晨薰也感到十分驚訝，「從沒想過自己有可能會打經典賽，這個比賽通常是職業的前輩去打，想說自己年紀還小從來沒想過，但如果有機會進去會好好學習。」

李晨蔒表示，自己對2013年王建民先發對日本印象最深刻，他還記得那時候自己才國小五年級，剛好碰上球隊放假，可以用手機觀看轉播。