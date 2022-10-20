「台灣創新技術博覽會」日前圓滿落幕，今年來自國內計20國460家廠商與機構參展，競爭相當激烈，中台科技大學今年組隊參加，師生榮獲1金雙銅共3個發明獎，在醫護類科群中表現亮眼，展現專業與特色。

中台科技大學指出，護理系蕭慧玲老師、醫學影像暨放射科學系林政勳老師、及經營管理系林芷薐老師參與發明競賽，分別以「鼻胃管用餵食筒結構」、「嬰幼兒X光攝影輔助架」及「智慧醫療輔助及大數據分析暨醫療管理系統」榮獲榮獲1金雙銅共3個發明獎，消息傳回校園，師生與有榮焉。

校方指出，有感於學習者在臨床操作灌食空針時，常因操作步驟繁瑣，導致學習困難及順序錯誤，護理系老師蕭慧玲帶領學生周如意研發改良灌食空針結構及簡化灌食流程，有利於學習者在學習上及使用上更加簡便，避免照顧者不當的操作程序導致合併症的產生，其「鼻胃管用餵食筒結構」榮獲發明競賽金牌獎。

獲得發明競賽銅牌獎的「嬰幼兒X光攝影輔助架」，由林政勳老師帶領學生許鈺欣、何俊泓、林佳臻與方沛仁改善以往因無法固定嬰幼兒導致重照率升高問題，以及降低陪檢者於檢查室內協助固定嬰幼兒時接受非必要的輻射劑量，藉此提高放射醫療品質。

經營管理系老師林芷薐以「智慧醫療輔助及大數據分析暨醫療管理系統」榮獲發明競賽銅牌？，創作內容包括，醫用診療器具、診療狀態感測模組、感測數據蒐集模組、資訊傳輸單元、資訊處理單元及診療資訊輸出單元，輔助醫事人員快速有效率地對受診療者進行診療及提供後續適當的處置。

今年「台灣創新技術博覽會」於台北世貿1館舉行，由經濟部、國防部、教育部、國科會、中研院、智慧財產局及工業局等聯合主辦，外貿協會及工研院共同執行，展區規畫「創新領航」、「未來科技」及「永續發展」3大主題，來自國內外參展單位，呈現產學研創新技術與連結國際技術交流的能量。