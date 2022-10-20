「美台雲端資料資安論壇」今天於台南登場，這也是美國在台協會商務組首度在台南舉辦資安活動，台南市政府指出，資安已是國家安全重要一環，台南近年也成為資安、智慧與新創產業發展基地，今天這場論壇也象徵台南在台美科技貿易暨投資合作架構下扮演要角。

研考會指出，沙崙智慧綠能科學城資安聚落，目前已有中華資安等17家業者、40家新創進駐，第二期工程也已於5月底動工，未來希望能吸引更多資安企業進駐，搭配台南人才培育能量，讓沙崙成為台灣資安樞紐。

美國在台協會高雄分處處長黃東偉今天出席論壇時提到，有鑒於台灣特殊地理位置，使得資訊安全維護，成為國安一大挑戰，但也因此帶動資安相關產業蓬勃發展，期待未來＼台美在資安的合作能更加順暢。

黃東偉也說，過去美國在台協會資安論壇以台北、新竹為主要舉辦城市，首度移師台南，就是看到沙崙智慧綠能科學城和台南科學園區蓬勃發展。尤其，隨著半導體等科技產業南移，南部人工智慧、機器學習和雲端服務的資安，備受國內外企業關注，台南在台美科技貿易暨投資合作架構的角色也隨之提升。

副市長趙卿惠提到，資通安全不論在個人、企業或國家層級，都是重要安全指標，去年國科會在沙崙智慧科學城打造「資安暨智慧科技產業研發大樓」，也彰顯台南作為台灣資安產業發展基地的地位，南市府責無旁貸，也感謝美國在台協會特地在台南辦理資安論壇，展現共同防禦的決心。