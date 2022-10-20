女星壯壯（沈立心）從節目《國光幫幫忙》出道後，亮眼外型加上活潑個性擄獲大票粉絲，之後把工作重心轉往啦啦隊，目前是樂天桃猿拉拉隊團長，人氣相當旺；壯壯近期更在《全明星運動會》大放異彩，沒想到今（20日）曬出一張零P圖練習照，大腿肌堪比運動選手，讓粉絲都嚇壞了。

壯壯在加入節目《全明星運動會》後，不僅有優異表現，還成為節目中首位女隊長，受到領隊及其他隊員信賴；壯壯為了節目也都很積極練習，今日晚上她驚喜分享私下練習的狀況，零P圖誇張畫面意外引起熱烈討論。

畫面中壯壯在練習擲鐵餅，拿著鐵餅蹲下準備擲出的動作非常標準，說她真的是運動員都會相信；不過，壯壯穿著黃隊隊服搭緊身短褲，大腿肌肉線條直接炸出，連她自己都忍不住笑說，「所謂的蜜大腿…應該不是我這個」，還透露經紀人請她PO照前修飾一下，但她還猶豫要如何P圖，更補充說「人生大腿肌有沒有這麼發達過」。

大票粉絲看到壯壯在加入《全明星》之後，從火辣性感身材到現在像是運動員的健康體態，都紛紛驚呼，「都是肌肉」、「訓練的成果出來了！可以拍下一本寫真」、「這是努力的成果，很漂亮的線條」、「力與美」、「漂亮的肌肉線條，看得出來真的超認真」。