30歲陳姓男子駕駛水泥預拌車從南昌街右轉中山路二段時，撞倒並輾過騎自行車徐姓女子。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣埔里鎮73歲徐姓女子20日騎自行車直行南昌街，慘遭南昌街準備右轉中山路2段的水泥預拌車撞倒，她及自行車人遭水泥預拌車右前輪輾過，導致她的右下肢嚴重粉碎性骨折，現場留下大一灘血跡，令人觸目驚心，她送醫恐截肢保命，警方調查釐清肇事原因。

據了解，埔里鎮南昌街一處民宅新建工程進行地基灌漿作業，30歲陳姓男子駕駛水泥預拌車20日上午11時許於南昌街停等紅燈，綠燈後由南昌街右轉中山路二段時，疑未注意到其右側南昌街上的徐姓女子，撞倒徐女，許女及自行車遭水泥預拌車右前輪輾過。

救護人員指出，他們獲報到場，現場怵目驚心，徐女連人帶車被水泥預拌車撞倒並輾過，自行車已扭曲變形，徐女意識清楚，不過右腳血肉模糊，右膝以下嚴重粉碎性骨折，大量出血，送醫緊急輸血，但恐需截肢才能保命。

警方將陳姓男子帶回偵訊，陳男酒測值為0，也沒有超載違規情事，他聲稱視線死角沒有看到徐姓女子，沒有到右轉卻發生驚悚車禍。警方已調閱事故周邊路口監視器及相關行車記錄器，調查釐清事故原因。