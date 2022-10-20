泰國一名買樂透成癮的男子數十年來中獎無數，雖然都不是超高額獎金，但算是生活的另類重心。不過近期傳出，他又幸運中了獎金10萬泰銖(約8.4萬新台幣)，隔天被發現陳屍自家，母親聽聞簡直不敢相信，因為前不久才提醒他要多加小心。

泰媒《The Thaiger》報導，位於泰國東部芭達雅警方18日凌晨接獲通報，一名年約40歲男性倒臥住家房間身亡，屍體旁還留有許多空的酒精飲品，身上沒有任何外傷、房間也沒打鬥跡象，初估沒有外力介入。據死者59歲母親透露，兒子幾天前又去買樂透，結果又幸運中獎，獲得一等獎近10萬泰銖(約8.4萬新台幣)，之後開心的與朋友外出慶祝，估計又是不醉不歸。

由於死者生前酗酒問題嚴重，此前她曾警告兒子要注意身體狀況，「我相信有得必有失，不可能憑空得到某些不屬於你的東西」。然而，卻從未料到噩夢竟成真，上天奪走他的生命。

還提到，兒子幾乎把買樂透當成興趣，不過每次中獎都會拿一些錢給自己。曾說過「哪天我死了，也要比老媽早一步離去」，至於剩下的獎金，她打算捐贈慈善機構幫助更多有需要的人。