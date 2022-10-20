儘管現在效力不同國內球團，男雙組合「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵從2016年開始搭擋的默契依舊相當好，兩人20日在BWF超級750系列丹麥羽球公開賽男雙16強賽，以21比19、21比17擊退前世界第1、3屆世錦賽金牌印尼組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），成為首組闖進丹麥賽8強的台灣人馬。

楊博涵今年9月和中租企業羽球隊約滿後轉戰合作金庫羽球隊，但與盧敬堯和母隊溝通後，兩人國際賽仍繼續搭配，持續朝前進明年杭州亞運奮戰，丹麥公開賽兩人首輪直落二解決英格蘭組合蘭恩（Ben Lane）／范迪（Sean Vendy），維持生涯對戰不敗紀錄，目前5連勝。

來到16強賽，「楊肉盧」面對已經35歲、38歲的阿山、塞提阿萬，第1局開局就打出7比3領先氣勢而收下，第2局雖然雙方分數曾拉鋸緊湊，印尼奶爸組合數次出現發球失誤送分，「楊肉盧」把握機會持續爭取到分數，終於在生涯對戰苦吞5連敗後，贏得對戰首勝。

過了阿山／塞題阿萬這關，目前男雙世界排名第28的盧敬堯／楊博涵下一場對手仍是印尼種子組合，將與大會第5種子、世界第6組合亞飛安（Fajar Alfian）／亞迪安托（Muhammad Rian Ardianto），雙方之前5次交手，「楊肉盧」僅獲1勝。