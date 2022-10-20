俗話說「職業不分貴賤」，每個認真工作的人都值得讓人尊重。日前一名網友發文分享裝修工爸爸工作時遇到的趣事，業主的小朋友不僅大讚他工作的英姿，甚至在臨別前還塞了小禮物到爸爸手裡，讓爸爸開心地簡直快要飛上天，貼文曝光後，不少網友感到暖心，直說「這個孩子真的很有家教」。

原PO在校園論壇「Zuvio」以「那些可愛又美好的時刻」為題發文，表示自己的爸爸是名裝修工人，因為工作的緣故，身上常常充滿髒汙，進出別人家裡、店裡總是小心翼翼，深怕一不小心弄髒環境，原PO認為爸爸的這份工作，相當值得尊敬。

某日原PO回家後，發現爸爸的心情特別好，一問才知道，爸爸到某戶人家裝修時，業主的孩子在遠處默默觀看，爸爸擔心孩子身上會沾染到裝修時產生的灰塵，便要對方迴避，沒想到這名孩子卻搖頭說，「我覺得很厲害！」甚至在爸爸完成工作即將離開時，快速地塞了一罐飲料到爸爸手中，暖心地說，「謝謝你讓我家亮亮的」。

原PO表示，爸爸拿到飲料還捨不得喝，特地拍了一張照片，紀錄下這難得的一刻。而這則文章曝光後，吸引不少網友留言大讚，「小朋友真的很有家教」、「換成是我也會捨不得喝耶XD」、「超暖的耶！我小時候可能都沒這麼有慧根」、「有前途的孩子」。