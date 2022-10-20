家樂福數位轉型成績亮眼，短短三年內電商訂單數成長十倍、電商營收也從每年8億飆升至40億，勇奪2022年IDC亞太區未來企業大獎最佳未來數位企業基礎建設與年度最佳CIO資訊長。

IDC（國際數據資訊公司）亞太區未來企業大獎（原IDC亞太區數位轉型大獎）2022年邁入第六屆，今年家樂福榮獲最佳未來數位企業基礎建設以及年度最佳CIO資訊長兩項大獎，以One Carrefour的方式，集結零售生態體系夥伴力量，提供消費者360度全方位的服務，兩項大獎分別由家樂福電子商務與數據暨數位轉型總監林文子以及CIO數位資訊科技處長丁平碩代表領獎。

家樂福自2018年起推動數位轉型計畫，因疫情加速發揮功效，目前家樂福為全台唯一同時提供量販、超市與電商服務業者，短短三年內電商訂單數成長十倍、電商營收也從每年8億飆升至40億，APP累積600萬會員下載、上架多達30,000支商品。

疫情改變消費習慣，疫情期間家樂福超市業績成長50％、電商則成長178％，也讓家樂福宣告正式跨入全通路（Omni-Channel）的時代，更是目前全台唯一能做到不同溫層（冷凍、冷藏、常溫）一次配送，且能由消費者指定時段收貨的零售品牌。