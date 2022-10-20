又一壽險公司宣布辦理金融資產重分類。國泰人壽20日宣布，9月底前已經公司管理階層及簽證會計師共同考量，決定自10月1日起辦理金融資產重分類，即將其他損益（OCI）項下債券改列到攤銷後成本（AC），重分類後淨值將比9月底增加2,426億元，淨值比亦從2.63％拉高到5.78％。

國壽是20日提報董事會，但先前已先完成符合9號公報的相關程序，即9月30日前經公司管理階層與簽證會計師共同考量與判斷相關事證合理性後，決定變更經營模式，依IFRS 9規定，以10月1日為金融資產重分類日，經取得簽證會計師出具合理意見書，在20日提報董事會。

這是繼南山人壽之後，第二家宣布辦理金融資產重分類的壽險公司，重分類後國壽帳列合併權益金額較9月30日增加約新台幣2,426億元，淨值比約由原2.63％增加至5.78％（國壽強調，此影響數為自結數）。國泰人壽後續並將依金管會相關規定辦理。