第19屆「國家品牌玉山獎」頒獎典禮於10月19日舉辦，元大人壽的房貸壽險商品「元大人壽安穩傳家定期壽險」及「元大人壽安穩傳家遞減定期壽險」榮獲「最佳產品類」獎項。元大人壽表示，持續開發符合國人需求之商品，並發揮商業保險社會化的功能，就是元大人壽在商品開發上追求的理念，也是連續三年獲得最佳產品獎的主因。

國內房價持續上揚，內政部於近期發布2022年第二季全國及六都房價負擔能力指標，無論在房貸負擔率及房價所得比，均創下統計以來的新高，也讓民眾的房貸壓力更加沉重。辛苦買下的房子若於房貸償還期間因疾病或意外造成收入永久中斷，家人將可能因無力償還而造成房屋遭法拍，面臨無處可去的困境。為保障風險發生時家人仍保有居住之地，元大人壽房貸壽險讓繳交房貸之被保險人萬一於保險期間內發生身故、完全失能等風險時，即可獲得相關之保險金理賠以優先償還房貸之用，若有剩餘之理賠金，還可支撐後續的家庭經濟開銷，保全資產讓家人生活無後顧之憂，這就是房貸壽險最重要的功能。

根據財團法人金融聯徵中心2021年國人購置住宅貸款統計資訊顯示，申請房貸者最主要年齡層落在30至40歲，占比達35％；其次為41至50歲，占比達30％。因此，元大人壽特別關注這群在職場上正處於衝刺或起飛階段，計畫步入婚姻或已成家，準備買房或換屋卻面臨高房價與長期貸款需償還的族群，提供「元大人壽安穩傳家定期壽險」及「元大人壽安穩傳家遞減定期壽險」兩種房貸壽險予房貸之被保險人風險移轉的保障計畫，前者為「保額平準型」其保險額度在保障期間內維持不變；後者「保額遞減型」其保險額度則配合房貸餘額的變化而採取遞減設計。除身故及完全失能的保障外，更強化意外身故額外給付兩倍保額之設計，且保費繳交具彈性，被保險人可依自身需求選擇躉繳或分期繳方式。

元大人壽持續關注民眾的需求，致力推動保險保障，落實普惠金融，希望協助更多的客戶及其家庭都能得到充分保障，更陸續開發不同商品以符合多元客戶需求，發揮商業保險社會化之功能，達到公平待客、社會安康，這就是元大人壽商品開發的理念。獲獎是持續前進的動力，元大人壽將秉持永續經營之原則，致力滿足國人醫療、照護、生活、退休保障之需求，協助客戶們面對人生各階段之風險。